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Дальнее зарубежье 15.07.2018 17:14

Роспотребнадзор предупредил о зараженном паразитами салате в ресторанах McDonalds в США

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке циклоспороза в США.

"По данным Департамента здравоохранения штата Иллинойс США, с середины мая 2018 года по состоянию на первую декаду июля среди жителей штата Иллинойс и Айова зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, предварительно связанных с употреблением салатов в сети ресторанов McDonalds", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье.

Отмечается, что в настоящее время более 3 тыс. заведений данной сети в 14-ти штатах прекратили продажу подозрительных салатов.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Циклоспороз - паразитарное заболевание. Циклоспоры являются внутриклеточными паразитами и поражают тонкий кишечник. К основным симптомам относятся водянистая диарея, утомляемость, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, метеоризм и чувство распирания в животе, в некоторых случаях возникают боли в животе и боли в мышцах.

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Тэги: РОСПОТРАБНАДЗОР, США, САЛАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]