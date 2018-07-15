Роспотребнадзор предупредил о зараженном паразитами салате в ресторанах McDonalds в США

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке циклоспороза в США.
"По данным Департамента здравоохранения штата Иллинойс США, с середины мая 2018 года по состоянию на первую декаду июля среди жителей штата Иллинойс и Айова зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, предварительно связанных с употреблением салатов в сети ресторанов McDonalds", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье.
Отмечается, что в настоящее время более 3 тыс. заведений данной сети в 14-ти штатах прекратили продажу подозрительных салатов.
Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
Циклоспороз - паразитарное заболевание. Циклоспоры являются внутриклеточными паразитами и поражают тонкий кишечник. К основным симптомам относятся водянистая диарея, утомляемость, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, метеоризм и чувство распирания в животе, в некоторых случаях возникают боли в животе и боли в мышцах.
В Азербайджане задержаны 18 активистов радикальных религиозных групп и сторонников радикальной оппозиции
СГБ Азербайджана задержала 4 человек в связи с покушением на главу ИВ Гянджи
ВС Азербайджана предотвратили провокацию со стороны Армении, взяв в плен члена армянской разведочно-диверсионной группы - Минобороны
Белоруснефть намерена к 2024г создать разветвленную сеть зарядных станций для электромобилей
ZTE ожидает в I полугодии убыток более чем на $1 млрд
Apple создаст в КНР фонд инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн вместе с поставщиками
Китай ограничил доступ туристов на гору Фаньцзиншань
Число арестованных в Азербайджане по беспорядкам в Гяндже достигло 35 человек
В Финляндии ко встрече Трампа и Путина выпустили специальное пиво
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Наталья Алиева назначена заместителем Председателя Caspian European Club
Банк Республика увеличил ипотечный портфель на 22%
Банк ВТБ (Азербайджан) продлевает действие сниженных процентных ставок по кредитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений