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Религия 16.07.2018 15:17

Видеоблогер Мэддисон получил условный срок за шутку про Коран

Тушинский суд Москвы приговорил популярного видеоблогера Илью Мэддисона (Илья Давыдов) к 1,5 годам колонии условно за распространение в Интернете экстремистских высказываний.

"Илья Давыдов признан виновным по ч.1 ст.282 УК РФ (Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии), ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Марина Свиридова.

Она уточнила, что приговор был вынесен в отношении блогера еще в мае и уже вступил в законную силу.

Кроме того, в связи с тем, что подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, судебный процесс проходил в особом порядке.

В начале февраля прошлого года прокуратура Чеченской республики инициировала в отношении И.Мэддисона возбуждение уголовного дела из-за ролика "Шутка про Коран", выложенного им в Youtube в апреле 2015 года. Ролик тогда вызвал большой общественный резонанс.

Как утверждали в прокуратуре Чечни, согласно психолингвистическому исследованию, в указанном видеоматериале имеются действия и высказывания, "направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии Ислам и Христианство". С учетом изложенного, прокуратурой республики в Следственное управление СК РФ по ЧР были направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании Ильи Давыдова.

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Тэги: БЛОГЕР, ШУТКА, НАКАЗАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]