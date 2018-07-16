Встреча тет-а-тет Путина и Трампа началась в финской столице

В Хельсинки начались переговоры с глазу на глаз президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Как передает корреспондент "Интерфакса", после прибытия глав государств в Президентский дворец они приняли участие в церемонии совместного фотографирования с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Затем российский и американский лидеры проследовали на второй этаж в Готический зал для переговоров с глазу на глаз.
Встреча началась с задержкой в 55 минут.
В Хельсинки в понедельник проходит первый полноформатный российско-американский саммит с момента избрания Д.Трампа президентом США в 2016 г.
На общение двух президентов отводится около трех часов, из них на беседу "с глазу на глаз" - без помощников и членов делегаций - полтора часа.
До этого В.Путин и Д.Трамп встречались дважды и только "на полях" международных мероприятий - в июле 2017 г. на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.
После беседы в узком формате состоятся российско-американские переговоры с участием делегаций двух стран, еще порядка 40 минут отведено на совместную пресс-конференцию президентов РФ и США, где они ответят на два вопроса от американских и на два вопроса от российских журналистов.
Совместного заявления на бумаге по итогам саммита было решено не готовить.
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