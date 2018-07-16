Президент РФ Владимир Путин, начиная встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил, что для Москвы и Вашингтона настало время обсудить как двусторонние отношения, так и острые вопросы международной повестки.

"Мне приятно встретиться с вами на гостеприимной земле Финляндии", - сказал В.Путин, в начале встречи тет-а-тет с Д.Трампом.

"У нас продолжаются постоянные контакты: мы по телефону говорили и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Но, конечно, настало время поговорить обстоятельно как о двусторонних отношениях, так и о различных болевых точках в мире, а их достаточно много, для того, чтобы мы обратили на это внимание", - сказал В.Путин.