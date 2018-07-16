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Дальнее зарубежье 16.07.2018 15:43

Трамп предложил Путину поговорить о Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы торговли, военную проблематику, ракетную и ядерную сферы, а также Китай.

"У нас есть огромное количество тем для разговора, начиная с торговли, до военных вопросов, ракетной и ядерной сфер и Китая", - сказал Д.Трамп в начале переговоров с В.Путиным.

"Мы немного поговорим о Китае, о нашем общем друге президенте Си (Цзиньпине)", - добавил президент США.

Он также заявил, что хочет обсудить с В.Путиным вопросы сокращения ядерных потенциалов. "Мы будем говорить о наших ядерных потенциалах", - сказал Д.Трамп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]