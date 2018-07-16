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Дальнее зарубежье 16.07.2018 15:34

Трамп заявляет о наличии возможности сделать отношения США-РФ "чрезвычайно позитивными"

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что у Москвы и Вашингтона есть прекрасная возможность наладить отношения.

"У наших двух стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить отношения", - сказал Д.Трамп на встрече тет-а-тет с В.Путиным в Хельсинки.

Он подчеркнул, что на протяжении нескольких лет эти отношения были негативными.

"Я думаю, что есть возможность, чтобы эти отношения между нашими странами стали чрезвычайно позитивными", - сказал президент США.

Д.Трамп напомнил, что "во время своей предвыборной кампании говорил о том, что ладить с Россией хорошо".

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Тэги: ТРАМП, РОССИЯ, ПОЗИТИВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]