Трамп лично поздравил Путина с превосходным проведением ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп высоко оценил уровень организации и проведения чемпионат мира по футболу в России и лично поздравил с этим президента РФ Владимира Путина.
"Господин президент, прежде всего я хотел бы поздравить вас с превосходным проведением чемпионата мира - одного из лучших в истории, как это все отмечают", - сказал Д.Трамп на встрече с В.Путиным в Хельсинки.
Американский лидер напомнил, что в США футбол называют "соккером" и сообщил, что полностью посмотрел финальный матч, а также оба полуфинала.
"Это были потрясающие игры и все прошло здорово. Поздравляю вас с этим", - сказал Д.Трамп.
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