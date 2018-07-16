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Регион 16.07.2018 15:49

Трамп и Эрдоган обсудили саммит НАТО и Сирию по телефону

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили ситуацию в Сирии и прошедший саммит НАТО.

"Эрдоган и Трамп в ходе телефонного разговора отметили значимость тем, обсужденных на саммите НАТО, и коснулись ситуации в Сирии", - сообщило информационное агентство Анадолу.

Согласно сообщению, президенты Турции и США выразили готовность к углублению сотрудничества по всем направлениям.

"Эрдоган и Трамп подчеркнули вклад совместной "дорожной карты" по Манбиджу в укрепление сотрудничества по урегулированию сирийского конфликта", - отмечает агентство.

В прошлом месяце Турция и США согласовали "дорожную карту" по выводу из стратегически важного города на севере Сирии - Манбиджа курдских формирований из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической группировкой.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]