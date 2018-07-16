Citi ожидает цену Brent $78 за баррель в III кв. и $79 в IV кв., WTI - $72 и $73 за баррель

Аналитики Citigroup ожидают, что нефть марки Brent в третьем квартале в среднем будет стоить $78 за баррель, в четвертом квартале - $79 за баррель.

На первый и второй кварталы 2019 года прогноз составляет соответственно $76 за баррель и $74 за баррель.

По оценке экспертов банка, цена сорта WTI в ближайшие три месяца будет находиться в районе $72 за баррель, в октябре-декабре - $73 за баррель, в первые три месяца следующего года - $70 за баррель и в апреле-июне - $66 за баррель, сообщило агентство Bloomberg.

Цены на природный газ в США могут упасть, если производители будут наращивать активность в сфере бурения, что приведет к росту добычи попутного газа, прогнозируют аналитик Citi.

Они ожидают, что на стоимость газа на Henry Hub составит в третьем квартале $2,7 за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), в четвертом квартале - $2,5 за миллион БТЕ, в целом по итогам 2018 года - $2,75 за миллион БТЕ. Среднегодовая цена может снизиться до $2,5-2,6 за миллион БТЕ в период с 2019 года по 2021 год, а затем упасть до $2,3 за миллион БТЕ в 2022 году.

При этом эксперты повысили прогноз цен на энергетический уголь до конца 2020 года на фоне стабильного спроса на высококачественный уголь из-за ужесточения правил выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Как ожидается, уголь в Ньюкасле будет стоить в среднем в 2018 году $100 за тонну (повышение на $10 к предыдущему прогнозу), в следующем году - $93 за тонну (+$8) и в 2020 году - $86 за тонну (+$6).

Прогнозы для коксующегося угля были улучшены на текущий год до $199 за тонну с ранее ожидавшихся $175 за тонну, на предстоящий год - до $168 за тонну со $138 за тонну и на 2020 год - до $150 за тонну со $130 за тонну.