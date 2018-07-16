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Транспорт и связь 16.07.2018 15:55

Импорт грузовых машин в Азербайджан в январе-мае увеличился в 2 раза

Грузовые автомобили на общую сумму $11 млн 586,6 тыс. импортированы в январе-мае 2018 года в Азербайджан, что на 94,2% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 743 грузовых автомобиля (рост в 2,1 раза).

Кроме того, в январе-мае текущего года в республику импортировано автобусов на общую сумму $3 млн 120,6 тыс., что на 2,9% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года. Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 37 автобусов (рост на 2,8%).

Импорт в страну легковых автомобилей за отчетный период составил 6,464 тыс. единиц, что в 2,9 раза больше чем в январе-мае 2017 года. Следует отметить, что стоимость ввозимых в страну легковых автомобилей статистическим ведомством не указана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИМПОРТ, АВТОБУСЫ, ГРУЗОВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]