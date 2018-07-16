Импорт грузовых машин в Азербайджан в январе-мае увеличился в 2 раза

Грузовые автомобили на общую сумму $11 млн 586,6 тыс. импортированы в январе-мае 2018 года в Азербайджан, что на 94,2% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 743 грузовых автомобиля (рост в 2,1 раза).
Кроме того, в январе-мае текущего года в республику импортировано автобусов на общую сумму $3 млн 120,6 тыс., что на 2,9% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года. Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 37 автобусов (рост на 2,8%).
Импорт в страну легковых автомобилей за отчетный период составил 6,464 тыс. единиц, что в 2,9 раза больше чем в январе-мае 2017 года. Следует отметить, что стоимость ввозимых в страну легковых автомобилей статистическим ведомством не указана.
Б.Рустамбеков
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