Импорт грузовых машин в Азербайджан в январе-мае увеличился в 2 раза

Грузовые автомобили на общую сумму $11 млн 586,6 тыс. импортированы в январе-мае 2018 года в Азербайджан, что на 94,2% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 743 грузовых автомобиля (рост в 2,1 раза).

Кроме того, в январе-мае текущего года в республику импортировано автобусов на общую сумму $3 млн 120,6 тыс., что на 2,9% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года. Согласно данным статистики, за отчетный период в республику импортировано 37 автобусов (рост на 2,8%).

Импорт в страну легковых автомобилей за отчетный период составил 6,464 тыс. единиц, что в 2,9 раза больше чем в январе-мае 2017 года. Следует отметить, что стоимость ввозимых в страну легковых автомобилей статистическим ведомством не указана.

Б.Рустамбеков