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Спорт 16.07.2018 16:16

Сборная Франции по футболу летит на родину, где ее ждет парад на Елисейских полях - СМИ

Игроки ставшей чемпионом мира сборной Франции по футболу и ее тренерский штаб вылетели в понедельник в Париж, сообщает сайт газеты "Фигаро".

Ожидается, что самолет с футболистами на борту приземлится в районе 18:00 мск в парижском аэропорту "Шарль де Голль".

После этого, согласно плану, футболисты на автобусе направятся на торжественный парад на Елисейских полях.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ФУТБОЛИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]