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Бизнес и законодательство 16.07.2018 16:20

Глава MTK «Fidan» арестован за незаконное строительство в Баку

За незаконное ведение строительства в Баку арестован глава жилищно-строительного кооператива MTK «Fidan», говорится в совместном заявлении Госкомитета по градостроительству и архитектуре и Ген прокуратуры Азербайджана.

В сообщении отмечается, что 12 июля 2018 года сотрудники госкомитета провели осмотр территории, расположенной по ул.Джавадхан 68А, Насиминского района Баку. Осмотр был проведен на основе жалоб жителей. В ходе осмотра территории было выявлено, что MTK «Fidan» приступила к подготовительным строительным работам 16-этажного дома перед жилой пятиэтажкой.

«Было выявлено, что представленные кооперативом документы не отвечают требованиям закона о градостроительстве. В связи с этим в Исполнительную власть Баку было направлено обязательное к исполнению указание об отказе в разрешении на строительство. В тоже время с целью изучения фактов правонарушения было направлено соответствующее обращение в Генпрокуратуру Азербайджана»,- отмечается в сообщении.

«Предварительное расследование показало, что владелец MTK «Fidan» Али Шукюров, нарушив существующее законодательство, без права собственности и аренды с 1 июля 2018 года приступил к рытью котлована под жилищное строительство 16-этажного дома, незаконно оградив забором территорию в 0,1182 га. В отношении А.Шукюрова возбуждено уголовное по подозрению в преступном сговоре с другими лицами для получения выгоды», - говорится в сообщении.

Согласно решению суда в отношении А.Шукюров принята мера пресечения в виде ареста.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МТК, СТРОИТЕЛЬСТВО, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]