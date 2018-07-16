Иран направил жалобу в Международный суд ООН в Гааге после того, как США объявили о восстановлении ограничительных мер в отношении Тегерана, заявил в понедельник глава иранского МИД Джавад Зариф.
"Сегодня Иран подал в Международный суд ООН иск против США, которые должны быть привлечены к ответственности за незаконное восстановление односторонних санкций", - написал глава иранского внешнеполитического ведомства в своем Twitter.
При этом Дж.Зариф подчеркнул, что "Иран привержен принципу верховенства права".
"Необходимо противодействовать подобному поведению (со стороны США - ИФ), которое нарушает нормы международного права", - добавил министр.
Информация о конкретных доводах, которые Иран использует в иске против США, не уточняется.
В июне этого года Тегеран подал иск против США в Международный суд ООН в связи с замораживанием средств иранского Центрального банка на сумму $2 млрд. Этот вопрос будет рассматриваться на заседании суда в октябре.
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, называвший неоднократно сделку "шестерки" с Ираном по атому "худшей сделкой в истории США", объявил о том, что Вашингтон отказывается от своих обязательств по соглашению и выходит из него. Он подчеркнул тогда, что США намерены в полной мере восстановить санкции против Ирана, если не будет заключена новая, более выгодная США сделка.
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