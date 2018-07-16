Лавров и Помпео проводят переговоры в Хельсинки параллельно с саммитом Путина и Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео проводит переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым в столице Финляндии одновременно со встречей тет-а-тет лидеров России и США, сообщает в понедельник телеканал Си-эн-эн.
Это первая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США после назначения М.Помпео госсекретарем.
В начале дня М.Помпео написал в Twitter, что готов к встрече со своими коллегами из России и Финляндии. Также М.Помпео поблагодарил Финляндию за "гостеприимность и тяжелую работу, которая помогла организации этой встречи".
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин проводят переговоры "тет-а-тет", а затем запланированы переговоры в составе делегаций.
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