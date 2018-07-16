Генконсульство Великобритании в Петербурге закроется 31 июля - источник

Генеральное консульство Великобритании до 1 августа завершит работу в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в дипломатических кругах.
"В полной мере консульство уже не функционирует некоторое время, большая часть операционной деятельности завершится в ближайшие две недели. 31 июля - последний день работы", - сказал собеседник агентства.
В середине апреля в дипмиссии сообщали, что МИД РФ предписал генконсульству Великобритании в Петербурге завершить работу до 1 августа. В диппредставительстве отмечали, что связанные с визами вопросы уже давно решаются через визовый центр в Петербурге, по остальным направлениям генконсульство продолжает работать.
17 марта МИД РФ заявило о высылке из страны 23 британских дипломатов и отзыве согласия на функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Такие меры стали ответом на обвинение РФ в причастности к инциденту с отправлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и высылку Лондоном российских дипломатов.
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