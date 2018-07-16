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СНГ 16.07.2018 17:05

Генконсульство Великобритании в Петербурге закроется 31 июля - источник

Генеральное консульство Великобритании до 1 августа завершит работу в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в дипломатических кругах.

"В полной мере консульство уже не функционирует некоторое время, большая часть операционной деятельности завершится в ближайшие две недели. 31 июля - последний день работы", - сказал собеседник агентства.

В середине апреля в дипмиссии сообщали, что МИД РФ предписал генконсульству Великобритании в Петербурге завершить работу до 1 августа. В диппредставительстве отмечали, что связанные с визами вопросы уже давно решаются через визовый центр в Петербурге, по остальным направлениям генконсульство продолжает работать.

17 марта МИД РФ заявило о высылке из страны 23 британских дипломатов и отзыве согласия на функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Такие меры стали ответом на обвинение РФ в причастности к инциденту с отправлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и высылку Лондоном российских дипломатов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОНСУЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]