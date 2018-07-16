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Дальнее зарубежье 16.07.2018 17:16

Путин и Трамп ведут переговоры с глазу на глаз, не обращая внимания на время

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп общаются тет-а-тет дольше запланированного, подтверждая тезис о "безлимитном" характере нынешней встречи.

Как передает корреспондент "Интерфакса", беседа В.Путина и Д.Трампа с глазу на глаз изначально была рассчитана на полтора часа, и президенты уже вышли за рамки этого временного отрезка.

Так уже было во время их первой встречи в Гамбурге, когда вместо запланированных 40 минут два президента беседовали 2 часа 15 минут.

Российско-американский саммит проходит в президентском дворце в Хельсинки, он начался с задержкой в 55 минут.

Д.Трамп приехал на встречу с В.Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. После беседы один на один начнутся российско-американские переговоры в расширенном составе - делегации встретятся за ланчем, по его завершении состоится пресс-конференция двух президентов.

Между тем помощник российского президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что Москва и Вашингтон уделяют особое внимание именно двустороннему контакту президентов, поскольку он важен для выстраивания дальнейшей "химии" между лидерами.

"Что бы мы ни говорили, но сам факт встречи - первой полномасштабной встречи президентов - очень важен, он важен и для выстраивания в дальнейшем соответствующей "химии" взаимоотношений между двумя президентами", - сказал Ю.Ушаков накануне саммита.

По его словам, "поэтому и американцы, и мы уделяем очень большое внимание именно двустороннему контакту, в ходе которого президенты могут в свободном режиме затронуть любые темы, которые захотят обсудить".

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Тэги: РОССИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ/ВРЕМЯ


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