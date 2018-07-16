Лишение французского торгпредства в РФ дипломатического статуса было непродуманным шагом - российский эксперт

Закрытие французского представительства по торговле и инвестициям в РФ негативно отразится на деятельности компаний из Франции, работающих в России, и не исключено, что Париж может ответить симметрично, считает руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

"Полагаю, что это решение повлияет на деловую активность французских компаний, работающих в России. И повлияет отрицательно", - заявил Ю.Рубинский в понедельник "Интерфаксу".

"На первый взгляд, вопрос кажется не первостепенным, и даже мелким потому, что основанием для этого шага с российской стороны послужили ссылки на коммерческую деятельность этого отдела. Но дело в том, что точно такой же статус имеет российское торгпредство во Франции с начала 20-х годов прошлого века. Принятое российской стороной решение, конечно, имеет свою логику, но с другой стороны это может быть расценено (Францией), как негативный жест", - сказал собеседник агентства.

По его словам, лишение дипломатического статуса французского представительства по торговле и инвестициям является "непродуманным шагом".

"Этот шаг будет иметь негативные последствия, а пользы и прибыли не принесет", - сказал Ю.Рубинский.

Эксперт не исключил, что Париж может дать симметричный ответ в отношении российского торгпредства во Франции. "Такой шаг, наверняка, возможен. Не могу гарантировать, что французская сторона будет действовать, но ожидать этого следует", - отметил собеседник агентства.

Французские власти приняли решение закрыть Службу посольства Франции - представительство по торговле и инвестициям, обеспечивающую деятельность Business France в России после уведомления со стороны российских органов власти, говорится в коммюнике посольства Франции в Москве, поступившем в "Интерфакс".

Business France - государственная французская организации, выступающая партнером французских коммерческих компаний при экспорте их продукции за рубеж, а также продвигающая малый и средний бизнес.

"Французские власти приняли решение закрыть Службу посольства Франции, обеспечивающую деятельность Business France в России", - говорится в сообщении.

"Это решение, которое вступает в силу 16 июля 2018 года, принято в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем в коммюнике сообщается, что Business France считает "своим долгом продолжать поддерживать французские предприятия на этом важном рынке и отныне будет опираться на негосударственных партнеров, работающих в России, чтобы обеспечить преемственность услуг, которые французское государство намерено им предоставлять".