Взрыв газового баллона стал причиной пожара в автосервисе на Авиационной улице в Москве - источник

Площадь пожара в помещении автосервиса на северо-западе Москвы составляет 40 квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительным данным, возгорание произошло после хлопка газового баллона, его площадь составила 40 квадратных метров. В настоящий момент возгорание локализовано",- сказал собеседник агентства.

По его словам, в здании произошло обрушение перекрытий на площади 20 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в автосервисе на Авиационной улице столицы пострадали два человека.