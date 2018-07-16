Взрыв газового баллона стал причиной пожара в автосервисе на Авиационной улице в Москве - источник

Площадь пожара в помещении автосервиса на северо-западе Москвы составляет 40 квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"По предварительным данным, возгорание произошло после хлопка газового баллона, его площадь составила 40 квадратных метров. В настоящий момент возгорание локализовано",- сказал собеседник агентства.
По его словам, в здании произошло обрушение перекрытий на площади 20 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в автосервисе на Авиационной улице столицы пострадали два человека.
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