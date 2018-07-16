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Происшествия 16.07.2018 17:58

Взрыв газового баллона стал причиной пожара в автосервисе на Авиационной улице в Москве - источник

Площадь пожара в помещении автосервиса на северо-западе Москвы составляет 40 квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительным данным, возгорание произошло после хлопка газового баллона, его площадь составила 40 квадратных метров. В настоящий момент возгорание локализовано",- сказал собеседник агентства.

По его словам, в здании произошло обрушение перекрытий на площади 20 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в автосервисе на Авиационной улице столицы пострадали два человека.

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Тэги: МОСКВА, АВТОСЕРВИС, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]