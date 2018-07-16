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Дальнее зарубежье 16.07.2018 17:23

В Хельсинки завершилась беседа тет-а-тет Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп беседовали тет-а-тет больше двух часов вместо запланированных полутора.

Встреча лидеров РФ и США в формате "с глазу на глаз" завершилась в Хельсинки, сообщает телеканал "Россия-24".

Беседа В.Путина и Д.Трампа, начавшаяся с 55-минутной задержкой, продолжалась два часа 10 минут.

Ожидается, что за ней последуют российско-американские переговоры в расширенном составе - с участием делегаций двух стран.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПУТИН, ТРАМП, БЕСЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]