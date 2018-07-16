Азербайджанские бизнесмены в Кельне предлагают создать Координационный совет азербайджанцев Германии

Азербайджанские бизнесмены, проживающие в Кельне, предложили создать Координационный совет азербайджанцев Германии, отмечается в сообщении Госкомитете по работе с диаспорами.

«Данное предложение поступило в ходе встречи главы Госкомитета Фуада Мурадова с азербайджанскими бизнесменами, проживающими в Кельне. Также было предложено организовать бизнес-форумы», - говорится в сообщении.

Кроме того, бизнесмены выступили с предложением о создании бизнес-платформы и ресурсного центра.

«На встрече основное внимание было уделено деятельности азербайджанских бизнесменов в Германии, продвижению бренда «Made in Azerbaijan». Ф.Мурадов подчеркнул важность реализации социально-культурных проектов, заверил участников в том, что их инициативы и предложения будут проанализированы. Председатель комитета также рассказал о планах по реализации перехода диаспоры к качественно новому этапу – лоббированию», - подчеркивается в сообщении.

Б.Рустамбеков