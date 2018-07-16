Россия запустит в ближайшие годы девять спутников связи "Гонец-М", их изготовление уже завершено, сообщил "Интерфаксу" источник в "ИСС им. Решетнева".

"Завершено изготовление еще трех космических аппаратов "Гонец-М" с номерами 30-32. Ранее были произведены, но еще не запущены спутники с номерами 24-30. Таким образом, очереди на запуск дожидаются девять аппаратов", - сказал он.

Спутники будут выведены на орбиту в ближайшие годы.

"Так первые из них будут запущены на ракетах "Рокот", остальные, в связи с закрытием программы "Рокот", на ракетах "Союз 2.1б" с космодрома в Плесецке", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что российская ракета "Союз 2.1б" заменит носитель "Рокот" с украинской системой управления при запуске трех спутников связи "Гонец-М" в этом году.

Предполагаемая замена носителя "связана с неготовностью средств выведения - ракеты "Рокот" и разгонного блока".

"В то же время к концу года будут изготовлены ракета-носитель "Союз-2.1б" и разгонный блок "Фрегат", - сказал источник.

В настоящее время группировка Гонец-Д1М работает в неполном составе и насчитывает девять из 12 необходимых спутников.

Ракета-носитель "Рокот" в конце апреля в последний раз в истории вывела на орбиту коммерческий спутник.

До этого источник в ракетно-космической отрасли сообщал "Интерфаксу", что до конца года запланированы еще три пуска таких ракет с военной и научно-исследовательской нагрузкой, затем их использование прекратится.

Запуски конверсионных ракет-носителей (РН) "Рокот" выполнялись с космодрома Плесецк (Архангельская область) пусковыми расчетами Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России.

"Рокот" - жидкостная трехступенчатая ракета-носитель легкого класса разработки Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Она создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б) с использованием разгонного блока "Бриз-КМ". Первый запуск по суборбитальной траектории состоялся 20 ноября 1990 года.

В феврале 2015 года украинское правительство запретило поставки в Россию комплектующих для РН "Рокот", которые оснащаются системой управления украинского производства. Кроме того, в 2020 году у произведенных до 1985 года базовых носителей РС-18Б истекает срок службы (35 лет). В связи с этим Минобороны России намерено отказаться от конверсионных РН "Рокот", заменив их полностью российскими РН "Ангара".

В марте 2018 года центр Хруничева сообщил, что "ведется отработка конструкторской документации для того, чтобы дать второе дыхание машине "Рокот 2". Это связано с импортозамещением и со 100-процентным управлением российского производства".