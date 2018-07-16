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Регион 16.07.2018 18:19

США ведут переговоры с Турцией о продаже ЗРК "Пэтриот", чтобы не допустить поставок российских С-400 - СМИ

Госдеп США и представители Турции проводят переговоры о возможной продаже Анкаре ЗРК "Пэтриот", сообщает турецкое издание "Сабах" со ссылкой на зампомощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тину Кайданов.

Издание уточняет, что эту возможную сделку можно рассматривать в качестве альтернативы соглашению Турции и РФ о продаже российских ЗРК С-400.

В свою очередь Т.Кайданов заявила, что США "пытаются донести до турок понимание того, что мы можем делать с "Пэтриотами".

Она отметила, что в настоящий момент американская правительственная делегация находится на авиасалоне в британском Фарнборо, где она проводит переговоры с союзниками о заключении военных контрактов. Однако она не пояснила, встречались ли американская и турецкая делегации на авиашоу.

Также Т.Кайданов упомянула соглашение о поставках С-400 в Турцию.

"В конечном счете, мы обеспокоены тем, что в случае приобретения таких систем у россиян (эта сделка - ИФ) будет способствовать наименее хорошему поведению, которое мы видели от России в разных местах, включая Европу, но и вообще везде", - сказала она.

По ее словам, в Вашингтоне хотят быть уверенными в том, что приобретение оборонных систем союзниками США окажет лишь положительное влияние "на стратегические отношения между нами и нашими союзниками". Она уточнила, что для достижения этой цели в случае США и Турции речь должна идти о ЗРК "Пэтриот".

На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что российские зенитно-ракетные системы С-400 начнут поставлять в Турцию к концу 2019 года.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявляла телеканалу "Фокс ньюс", что американские власти работают по всем направлениям с целью добиться от Турции отказа от приобретения у России С-400.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ПВО, ПЕРЕГОВОРЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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