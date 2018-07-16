Токио не откажется от противоракетной системы Aegis - эксперт

В Токио не будут пересматривать планы по оснащению Сил самообороны Японии установками сухопутной противоракетной системы Aegis Ashore, считает российский политолог-японист Дмитрий Стрельцов.

"Решение по Aegis уже принято, и вряд ли японская сторона будет корректировать свою позицию только по причине необходимости укрепления отношений с Москвой. В Токио знают о позиции Москвы, которая состоит в том, что эти системы угрожают безопасности в Северо-Восточной Азии. Максимум, с японской стороны речь может пойти об информировании по принятым планам и об обмене мнениями. Поэтому не думаю, что российский взгляд на проблему может повлиять на курс Японии в данной области", - заявил Д.Стрельцов в понедельник "Интерфаксу".

Эксперт отметил, что системы Aegis Ashore входят в долгосрочный план Японии с учетом ситуации на Корейском полуострове. "В Токио продолжают считать ситуацию непредсказуемой и очень обеспокоены положением дел вокруг ракетно-ядерной программы КНДР. Решение по противоракетным системам было принято еще до встречи Трампа и Кима в Сингапуре, и результаты того саммита, полагаю, не произвели сильного впечатления на японцев", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, общая атмосфера в японских правящих кругах такова, что для официального Токио результаты сингапурского саммита, а также любые другие внешние проявления разрядки "не могут перевешивать риски до того, как будут приняты реальные шаги по денкулеаризации Корейского полуострова. В этом смысле японская позиция еще более консервативна, чем американская, поскольку в Токио риски, связанные с Северной Кореей, относят к категории угроз первого плана", - сказал Д.Стрельцов.

В свою очередь, консультации формата "два плюс два", в котором участвуют главы внешнеполитических и военных ведомств России и Японии, с точки зрения официального Токио призваны поддерживать диалог, как таковой, отмечает японист.

"Данный формат в большей степени направлен не на сближение позиций, а на поддержание стратегического диалога как такового. Диалог на таком уровне, безусловно, позволяет поддерживать определенный уровень доверия друг у друга, но не означает непременного согласования позиций", - сказал Д.Стрельцов.

Эксперт отметил, что такой формат официальный Токио поддерживает с несколькими странами, являющимися военно-политическими партнерами Японии, в частности, с США и Австралией.

"Япония в таком формате ведет диалог с несколькими странами, включая США и Австралию. Премьер Синдзо Абэ преподносит такой диалог с Москвой, как достижение своей дипломатии, несмотря на режим санкций. Вместе с тем, вряд ли в Японии кто-то строит иллюзии о корректировке внешнеполитического курса в сторону России, или в противовес США", - отмечает японист.