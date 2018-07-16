Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов в рамках финподдержки газет в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на усиление материально-технической базы газет, издающихся в стране.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, разовая финансовая помощь газетам будет выделена из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Распределением средств будет заниматься Госфонд поддержки средств массовой информации (KIVDF) при президенте Азербайджана.

А.Азизов