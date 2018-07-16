Boeing получил заказ на $4,7 млрд на авиасалоне в Фарнборо, Airbus близок к сделке на $23 млрд

Американский самолетостроительный концерн Boeing Inc. заключил контракт на поставку германской DHL 14 грузовых самолетов 777-й модели общей каталожной стоимостью $4,7 млрд на авиасалоне в британском городе Фарнборо, который стартовал в понедельник и продлится всю неделю.
Также DHL приобрела право покупки еще 7 самолетов, говорится в сообщении компании.
В свою очередь главный конкурент Boeing, европейский концерн Airbus, близок к заключению сделки на поставку до 100 самолетов A321neo и 34 лайнеров A330neo малазийской AirAsia на сумму $23 млрд, пишет MarketWatch со ссылкой на информированные источники.
Кроме того, Airbus может в ближайшее время заключить контракт на $6 млрд с тайваньской StarLux Airlines, говорят источники.
На предыдущем авиасалоне в Фарнборо, который проводится раз в два года, были подписаны соглашения на общую сумму $124 млрд. Эксперты IBA Group полагают, что в этом году будут заключены контракты на поставку в общей сложности около 900 самолетов.
Ожидается, что основная конкуренция развернется в сегменте узкофюзеляжных самолетов вместимостью от 100 до 150 человек. По прогнозам экспертов, спрос на такие самолеты составит более 6 тыс. в ближайшие 20 лет.
В этом сегменте, помимо Boeing и Airbus, работают также канадская Bombardier и бразильская Embraer. Airbus стал партнером Bombardier, и теперь самолет CSeries получил название A220, а Embraer объявил о стратегическом партнерстве с Boeing.
Ожидается, что крупный заказ на A220 может разместить недавно созданная авиакомпания Moxy, у истоков которой стоит основатель JetBlue Дэвид Нилмен.
Также аналитики внимательно следят за новинками, которые могут быть продемонстрированы на авиасалоне. В частности, в Великобританию приедет американская компания Boom Supersonic, которая работает над созданием небольшого сверхзвукового самолета на 55 человек.
Однако самая громкая новость из мира самолетостроения ожидается в следующем году - как заявил глава Boeing Деннис Мюленберг, в 2019 году компания примет решение относительно создания нового самолета. Компания не выводила на рынок новинок со времен Dreamliner.
Ожидается, что новый самолет получит 230-270 посадочных мест и будет обладать дальностью полета около 5 тыс. миль (8 тыс. км). Это позволит ему совершать рейсы через Атлантику и между двумя побережьями США, а также обслуживать маршруты между США и Латинской Америкой.
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