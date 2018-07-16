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Дальнее зарубежье 16.07.2018 19:02

Глава МИД Германии считает, что Европа больше не может полностью полагаться на США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник, через несколько дней после саммита НАТО, заявил в интервью газете "Функе", что, по его мнению, страны Европы больше не могу полностью полагаться на США.

"Мы больше не можем полностью полагаться на Белый дом. Чтобы поддерживать наше партнерство с США, нам нужно внести в него коррективы. Первый серьезный вывод, который можно сделать, это то, что нам нужно укреплять союзы в Европе", - сказал глава германского МИД.

"Европа не должна позволять разделять себя, какими бы острыми ни были словесные нападки и сообщения в "Твиттерах", - добавил он.

Данные комментарии Х.Маас дал после того, как накануне президент США Дональд Трамп в интервью Си-Би-Эс заявил, что Соединенные Штаты имеют множество соперников.

"Я думаю, у нас множество соперников. Я считаю, что Европейский союз - наш соперник в связи с тем, что они с нами делают в торговле. Вы бы не подумали так о ЕС, но он наш соперник", - сказал американский лидер.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]