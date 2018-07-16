Президент Петр Порошенко отмечает важность углубления интеграции Украины с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом, сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

"Украина четко определила свой вектор внешнеполитического развития - это и членство в ЕС, это и членство в Североатлантическом союзе. И для нас является исключительно важным итогом саммита НАТО тот факт, что в итоговых документах четко удостоверено - двери НАТО для Украины открыты. Четко определенно, что решения Бухарестского саммита 2008 года действуют. Четко определено, что ни одна страна, включая с РФ, не способная остановить украинское евроатлантическое движение", - сказал П.Порошенко во время посещения многонациональных учений "Си Бриз - 2018" в ходе рабочей поездки в Одессу.

Глава государства поблагодарил всех партнеров Украины за помощь в проведении реформ в сфере безопасности и обороны. "Это не только защита украинской территории. Мы находимся на восточном фланге НАТО. Мы совместно защищаем Европу... Мы открыты для обмена информацией, знаниями, практикой, потому что Украина практически единственная страна, которая остановила нашествие российского государства-агрессора ", - подчеркнул П.Порошенко.

Украинско-американские учения "Си Бриз-2018" планируется провести в акватории Черного моря, военных аэродромах и полигонах ВСУ, на Тендровской косе и военном порту г.Очаков, в Международном аэропорту "Одесса", Одесском морском торговом порту, морском торговом порту "Южный" в промежутке с июня по октябрь в течение 25 суток.

От ВСУ в них будет участвовать до 1,5 тыс. военных с вооружением и техникой, до 30 кораблей, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 1 тыс. военных, до 10 кораблей, до 2 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС стран НАТО - до 1,2 тыс. военных, до 10 кораблей, до 3 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов.