Лаврентьев заявляет об отсутствии иранских подразделений в южной зоне деэскалации в Сирии

Иранских сил нет в южной зоне деэскалации в Сирии, среди остающихся там вооруженных группировок завершается "процесс замирения", сообщил спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", А.Лаврентьев подчеркнул, что в этом районе "в принципе иранские подразделения никто не фиксирует". "Их (иранских сил) в южной зоне деэскалации нет", - отметил российский дипломат.

При этом он подчеркнул: "Что касается процесса замирения с вооруженными группировками, он идет". "Там практически все умеренные группировки замирились. Осталась только игиловская группировка и "Джабхат ан-Нусра"", - сказал А.Лаврентьев.

При этом спецпредставитель президента РФ по Сирии не стал отрицать, что в этой стране присутствуют иранские военные советники. "Советники присутствуют, естественно. Как и наши военные советники. Они по приглашению сирийского правительства находятся и в отдельных подразделениях, конечно, присутствуют", - подтвердил А.Лаврентьев.