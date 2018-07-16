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Дальнее зарубежье 16.07.2018 19:25

Лаврентьев заявляет об отсутствии иранских подразделений в южной зоне деэскалации в Сирии

Иранских сил нет в южной зоне деэскалации в Сирии, среди остающихся там вооруженных группировок завершается "процесс замирения", сообщил спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", А.Лаврентьев подчеркнул, что в этом районе "в принципе иранские подразделения никто не фиксирует". "Их (иранских сил) в южной зоне деэскалации нет", - отметил российский дипломат.

При этом он подчеркнул: "Что касается процесса замирения с вооруженными группировками, он идет". "Там практически все умеренные группировки замирились. Осталась только игиловская группировка и "Джабхат ан-Нусра"", - сказал А.Лаврентьев.

При этом спецпредставитель президента РФ по Сирии не стал отрицать, что в этой стране присутствуют иранские военные советники. "Советники присутствуют, естественно. Как и наши военные советники. Они по приглашению сирийского правительства находятся и в отдельных подразделениях, конечно, присутствуют", - подтвердил А.Лаврентьев.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]