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Наука и образование 16.07.2018 19:13

Президент Азербайджана утвердил состав СП Фонда знаний

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав Совета попечителей (СП) Фонда знаний при главе государства.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

В состав Совета попечителей вошли 7 человек: помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – завотделом Али Гасанов, министр образования Джейхун Байрамов, министр культуры Абульфаз Гараев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы и председатель Совета прессы Афлатун Амашев.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФОНД, ПОПЕЧИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]