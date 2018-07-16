Президент Азербайджана утвердил состав СП Фонда знаний

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав Совета попечителей (СП) Фонда знаний при главе государства.
Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
В состав Совета попечителей вошли 7 человек: помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – завотделом Али Гасанов, министр образования Джейхун Байрамов, министр культуры Абульфаз Гараев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы и председатель Совета прессы Афлатун Амашев.
А.Азизов
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