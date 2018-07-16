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ТЭК 16.07.2018 19:20

Падение цен на нефть превысило 3,5%, Brent опустилась до $72,64 за баррель

Сигналы о повышении предложения нефти на мировом рынке напугали инвесторов и привели к резкому падению цен, ближайший контракт на WTI в понедельник впервые за три недели опустился ниже ключевого уровня поддержки - 50-дневной скользящей средней, которая проходила на отметке $69,5 за баррель, пишет Dow Jones.

Участники рынка обеспокоены увеличением экспорта Саудовской Аравии и желанием США задействовать стратегический нефтяной резерв для сдерживания дальнейшего роста цен.

Кроме того, трейдеры и аналитики внимательно следили за ходом встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 рухнула на $2,69 (3,57%) - до $72,64 за баррель.

Котировка фьючерса на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на $2,54 (3,58%) - до $68,47 за баррель.

"Очень похоже, что рынок продолжает реагировать на потенциальное увеличение поставок нефти. Сочетание увеличивающегося предложения с потенциальным снижением спроса в результате торговых споров подталкивает людей к выходу из длинных позиций на рынке нефти", - отметил главный сырьевой стратег TD Securities в Торонто Барт Мелек.

Саудовская Аравия поставила дополнительные объемы нефти, по крайней мере, двум азиатским покупателям после полного выполнения контрактных обязательств в регионе на август, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Ирак, по предварительным оценкам, нарастил экспорт нефти в первой половине июля на 6%, до 4,05 млн баррелей в сутки.

Тем временем, газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на свои источники, что американские и другие западные официальные лица рассматривают возможность использования нефти из стратегических резервов на случай, если рост ее предложения не сможет предотвратить в дальнейшем нового повышения цен.

Белый дом активно оценивает возможность использования стратегических запасов и одновременно призывает другие страны наращивать добычу, сообщили источники.

Вместе с тем Иран потребовал от других стран-участниц ОПЕК соблюдения согласованных ограничений на добычу нефти. Министр нефти Ирана Бижан Зангане направил письмо президенту ОПЕК, министру энергетики ОАЭ Сухейлю Мухаммеду аль-Мазруи, предупредив ОПЕК о возможной потери эффективности организации в случае дальнейшего неисполнения сделки об ограничении добычи некоторыми странами картеля. Как отмечается в письме, в июне уровень добычи в ряде государств картеля был выше согласованных показателей.

Б.Зангане подчеркнул, что министерскому мониторинговому комитету необходимо следить за производством нефти стран-членов с июля 2018 года (первого месяца реализации нового соглашения ОПЕК+) и сообщать каждой стране об уровне их исполнения сделки.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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