Россия и США должны теснее взаимодействовать при обсуждении региональных финансов - Путин

России и США нужно искать точки соприкосновения и теснее взаимодействовать при обсуждении региональных финансов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Много говорили и о региональных финансах. Не везде и не во всем наши позиции совпадают, но и пересекающихся интересов тоже немало", - сказал В.Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Надо искать точки соприкосновения, тесное взаимодействие, в том числе и на международных форумах", - отметил он.