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Дальнее зарубежье 16.07.2018 19:28

РФ и США могут взять на себя лидерство по урегулированию в Сирии - Путин

Урегулирование сирийского кризиса могло бы стать образцом успешного взаимодействия Москвы и Вашингтона, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Решение задачи установления в этой стране мира и согласия могло бы стать образцом успешной совместной работы", - сказал В.Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, "Россия и США, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса - помочь возвращению беженцев к своим родным очагам".

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Тэги: США, ПУТИН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]