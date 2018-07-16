Россия не вмешивается в американские выборы - Путин

Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом американской стороной была затронута тема российского вмешательства в американские выборы.

"Президент Трамп в очередной раз затронул тему так называемого "российского вмешательства" в избирательные процессы в США. Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе и на личных встречах с президентом: что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе, выборные процессы", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Хельсинки.