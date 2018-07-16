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Дальнее зарубежье 16.07.2018 19:27

Россия не вмешивается в американские выборы - Путин

Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом американской стороной была затронута тема российского вмешательства в американские выборы.

"Президент Трамп в очередной раз затронул тему так называемого "российского вмешательства" в избирательные процессы в США. Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе и на личных встречах с президентом: что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе, выборные процессы", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Хельсинки.

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Тэги: ТРАМП, ПУТИН, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]