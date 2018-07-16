США продолжат оказывать давление на Иран - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран с целью ограничить его ядерные амбиции и не позволит ему воспользоваться плодами успешной борьбы с ИГИЛ в Сирии.
"Я также подчеркну важность давления на Иран для того, чтобы он приостановил свою кампанию насилия и ядерное стремление в регионе Ближнего Востока. Мы обсудили также вопросы кризиса в Сирии, это очень сложный вопрос. Сотрудничество между нашими странами может потенциально спасти сотни тысяч жизней", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я также сказал, что США не позволят, чтобы Иран воспользовался нашей успешной кампанией против ИГИЛ. Мы фактически, почти полностью, искоренили ИГИЛ в регионе", - добавил президент США.
"Мы также согласились о том, что представители наших Советов безопасности, национальной безопасности, будут обсуждать те вопросы, которые мы сегодня обсудили, и продолжить прогресс, который мы начали здесь, в Хельсинки", - сказал Д.Трамп.
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