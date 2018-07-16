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Регион 16.07.2018 19:49

США продолжат оказывать давление на Иран - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран с целью ограничить его ядерные амбиции и не позволит ему воспользоваться плодами успешной борьбы с ИГИЛ в Сирии.

"Я также подчеркну важность давления на Иран для того, чтобы он приостановил свою кампанию насилия и ядерное стремление в регионе Ближнего Востока. Мы обсудили также вопросы кризиса в Сирии, это очень сложный вопрос. Сотрудничество между нашими странами может потенциально спасти сотни тысяч жизней", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я также сказал, что США не позволят, чтобы Иран воспользовался нашей успешной кампанией против ИГИЛ. Мы фактически, почти полностью, искоренили ИГИЛ в регионе", - добавил президент США.

"Мы также согласились о том, что представители наших Советов безопасности, национальной безопасности, будут обсуждать те вопросы, которые мы сегодня обсудили, и продолжить прогресс, который мы начали здесь, в Хельсинки", - сказал Д.Трамп.

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Тэги: США, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]