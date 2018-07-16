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Дальнее зарубежье 16.07.2018 20:42

США оспаривают в ВТО ответные пошлины Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции

США в понедельник инициировали ряд раздельных претензий в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с пошлинами Китая, Евросоюза, Канады, Мексики и Турции на импорт американских товаров, которые были введены в ответ на меры США в отношении импорта алюминия и стали.

Как говорится в сообщении управления торгового представителя США, Вашингтон считает такие ответные пошлины незаконными.

"Пошлины США на сталь и алюминий, введенные президентом Трампом ранее в этом году оправданы согласно международным договорам, одобренным США и их торговыми партнерами. Однако ответные пошлины на американский экспорт, введенные Китаем, ЕС, Канадой, Мексикой и Турцией, не имеют совершенно никаких оснований согласно международному праву", - утверждается в документе.

США с 23 марта ввели 25%-ную пошлину на импорт стали и 10%-ную - на импорт алюминия, однако предоставили временные исключения для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины. С 1 июня действие этих исключений было прекращено.

Ранее в понедельник Китай обратился в ВТО с жалобой на план США ввести пошлины на поставляемые на американский рынок китайские товары стоимостью $200 млрд в год.

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Тэги: США, ВТО, ПРЕТЕНЗИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]