США оспаривают в ВТО ответные пошлины Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции

США в понедельник инициировали ряд раздельных претензий в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с пошлинами Китая, Евросоюза, Канады, Мексики и Турции на импорт американских товаров, которые были введены в ответ на меры США в отношении импорта алюминия и стали.
Как говорится в сообщении управления торгового представителя США, Вашингтон считает такие ответные пошлины незаконными.
"Пошлины США на сталь и алюминий, введенные президентом Трампом ранее в этом году оправданы согласно международным договорам, одобренным США и их торговыми партнерами. Однако ответные пошлины на американский экспорт, введенные Китаем, ЕС, Канадой, Мексикой и Турцией, не имеют совершенно никаких оснований согласно международному праву", - утверждается в документе.
США с 23 марта ввели 25%-ную пошлину на импорт стали и 10%-ную - на импорт алюминия, однако предоставили временные исключения для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины. С 1 июня действие этих исключений было прекращено.
Ранее в понедельник Китай обратился в ВТО с жалобой на план США ввести пошлины на поставляемые на американский рынок китайские товары стоимостью $200 млрд в год.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджанские бизнесмены в Кельне предлагают создать Координационный совет азербайджанцев Германии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Цены на нефть вернулись к разнонаправленным изменениям, Brent подорожала до $72,09 за баррель
Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару
"Северный поток-2" привлекает все больше внимания, необходимо обсуждать этот проект - Мэй
Президент Азербайджана утвердил состав СП Фонда знаний
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов в рамках финподдержки газет в Азербайджане
Девять спутников связи "Гонец-М" дожидаются очереди на запуск
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
GoldenPay празднует свое 11-летие
Наталья Алиева назначена заместителем Председателя Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений