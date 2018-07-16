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Дальнее зарубежье 16.07.2018 20:24

Путин говорит, что он и Трамп стремятся к преодолению расхождений

Президент РФ Владимир Путин не стал говорить о степени доверия между ним и лидером США Дональдом Трампом, однако отметил, что у них есть совпадающие интересы.

"Кому верить, кому не верить и можно ли вообще верить? Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю?" - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США, отвечая на вопрос о доверии в их отношениях.

"Он защищает интересы Соединенных Штатов Америки, а я защищаю интересы Российской Федерации", - сказал президент РФ.

В.Путин отметил, что у них есть как точки соприкосновения, так и вопросы, в которых они пока расходятся.

"Мы ищем варианты, как примирить эти расхождения, как сделать нашу работу конструктивной", - сказал президент РФ.

"Мы должны опираться не на сиюминутные политические интересы каких-то внутренних политических сил в наших странах, а на факты", - подчеркнул он.

В этой связи В.Путин добавил, что нет ни одного факта, свидетельствующего о сговоре, который мог бы быть в ходе предвыборной кампании в США. "Это полный бред. Мы не были знакомы", - сказал он.

В.Путин отметил, что президент США, еще будучи кандидатом на эту должность, говорил о необходимости восстановления российско-американских отношений. "Естественно, в российском обществе возникла симпатия к этому кандидату. Разные люди могли по-разному эту симпатию проявлять. Разве это не естественно - иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной? Это нормально", - сказал российский лидер.

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Тэги: ПУТИН, ТРАМП, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]