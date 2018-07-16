Путин говорит, что он и Трамп стремятся к преодолению расхождений

Президент РФ Владимир Путин не стал говорить о степени доверия между ним и лидером США Дональдом Трампом, однако отметил, что у них есть совпадающие интересы.
"Кому верить, кому не верить и можно ли вообще верить? Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю?" - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США, отвечая на вопрос о доверии в их отношениях.
"Он защищает интересы Соединенных Штатов Америки, а я защищаю интересы Российской Федерации", - сказал президент РФ.
В.Путин отметил, что у них есть как точки соприкосновения, так и вопросы, в которых они пока расходятся.
"Мы ищем варианты, как примирить эти расхождения, как сделать нашу работу конструктивной", - сказал президент РФ.
"Мы должны опираться не на сиюминутные политические интересы каких-то внутренних политических сил в наших странах, а на факты", - подчеркнул он.
В этой связи В.Путин добавил, что нет ни одного факта, свидетельствующего о сговоре, который мог бы быть в ходе предвыборной кампании в США. "Это полный бред. Мы не были знакомы", - сказал он.
В.Путин отметил, что президент США, еще будучи кандидатом на эту должность, говорил о необходимости восстановления российско-американских отношений. "Естественно, в российском обществе возникла симпатия к этому кандидату. Разные люди могли по-разному эту симпатию проявлять. Разве это не естественно - иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной? Это нормально", - сказал российский лидер.
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