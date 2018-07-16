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Дальнее зарубежье 16.07.2018 19:59

Путин категорически отрицал обвинения во вмешательстве в выборы в США - Трамп

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров отрицал обвинения во вмешательстве в выборы с США, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня (обвинения во вмешательстве), и он дал прекрасные предложения. Он говорил, что люди, которые работают над делом, должны работать с их следователями по поводу этих двенадцати подозреваемых (во вмешательстве)", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Тэги: ТРАМП, ПУТИН, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]