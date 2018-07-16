В Азербайджане создается Госагентство использования запасов минерального сырья (DMXEIA).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об усилении госконтроля в сфере использования недр земли, их защиты и совершенствования механизма управления ими.

В соответствии с указом, опубликованном на сайте главы государства, при Минэкологии будет создано Госагентство использования запасов минерального сырья.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту проект устава агентства, принять меры для обеспечения материально-технической базы агентства, а также формирования финансовых средств агентства.

Минэкологии поручено в двухмесячный срок утвердить структуру агентства, штат и фонд оплаты труда, в шестимесячный срок провести оценку запасов разрабатываемых недр и ряд др. мер для целевого использования недр.

МЧС Азербайджана поручено ежегодно предоставлять Минэкологии прогнозы по спросу на стройматериалы в экономике и промышленности.

А.Азизов