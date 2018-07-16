Президент Азербайджана утвердил увеличение до 25 манатов госпошлины за выдачу и замену водительских прав

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил поправки в действующее законодательство, предусматривающие увеличение госпошлины за выдачу и замену прав на вождение автотранспортным средством.

Согласно поправкам в законе "О госпошлине", за выдачу водительских прав и их замену будет взиматься госпошлина в размере 25 манатов (ранее - 18 манатов).

Кроме этого, поправки в законе также предусматривают увеличение до 25 манатов (ранее 17 манатов) госпошлины за проведение госрегистрации автотранспортных средств.

А.Азизов