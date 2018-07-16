Путин не хочет, чтобы тема отношений США и РФ была разменной монетой в американской внутриполитической борьбе

Президент РФ Владимир Путин призвал не использовать российско-американские отношения в качестве разменной монеты в американской внутриполитической борьбе.

"Давайте предметно обсуждать и не использовать российско-американские отношения в качестве разменной карты во внутриполитической американской борьбе", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

Так В.Путин прокомментировал обвинения в отношении 12 российских граждан, которые якобы являются сотрудниками российских спецслужб, в том, что они вмешивались в американские выборы.