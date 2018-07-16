Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9874 RUR   0.0272 GBR   2.2514 TRY   0.3502

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.01 Brent   75.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 33° Завтра 24° 34° 19 Июл 26° 35° 20 Июл 26° 34°

Дальнее зарубежье 16.07.2018 21:19

Путин не хочет, чтобы тема отношений США и РФ была разменной монетой в американской внутриполитической борьбе

Президент РФ Владимир Путин призвал не использовать российско-американские отношения в качестве разменной монеты в американской внутриполитической борьбе.

"Давайте предметно обсуждать и не использовать российско-американские отношения в качестве разменной карты во внутриполитической американской борьбе", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

Так В.Путин прокомментировал обвинения в отношении 12 российских граждан, которые якобы являются сотрудниками российских спецслужб, в том, что они вмешивались в американские выборы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, ПРЕПЯТСТВИЯ


Похожие новости


Трамп назвал тет-а-тет с Путиным "хорошим началом для всех" Путин предлагает Трампу обсудить двусторонние отношения и "болевые точки" в мире Путин и Трамп по итогам саммита в Хельсинки выступят с устными заявлениями - Песков Палестино-американские отношения переживают не лучший период - Аббас Трамп считает, что Россия вмешивалась в американские выборы - Белый дом Российский эксперт опасается снижения ядерного порога с появлением у США новой модификации атомной бомбы B61

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]