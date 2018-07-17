Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 17 июля ЦБА установил на уровне 1,9921 манат/1EUR (16 июля -1,9874 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 июля установил на уровне 0,0273 манат/1RUB (16 июля -0,0272 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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