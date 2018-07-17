Израиль перекрыл поставки топлива в сектор Газа в ответ на действия боевиков ХАМАС

Израиль во вторник ввел ограничения на работу единственного грузового пропускного пункта на границе с сектором Газа в ответ на продолжающиеся акты агрессии со стороны боевиков ХАМАС после объявленного перемирия, сообщает "Ассошиэйтед пресс".
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль, в частности, приостановит поставки газа и топлива через пограничный пункт Керем Шалом до 22 июля.
В то же время, по его словам, поставки медикаментов и продуктов приостановлены не будут.
15 июля представители ХАМАС договорились с Израилем о перемирии после интенсивных 24-часовых боев. В то же время, в дальнейшем боевики ХАМАС продолжили посылать зажигательные воздушные шары на израильскую территорию.
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