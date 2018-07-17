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Дальнее зарубежье 17.07.2018 12:12

Израиль перекрыл поставки топлива в сектор Газа в ответ на действия боевиков ХАМАС

Израиль во вторник ввел ограничения на работу единственного грузового пропускного пункта на границе с сектором Газа в ответ на продолжающиеся акты агрессии со стороны боевиков ХАМАС после объявленного перемирия, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль, в частности, приостановит поставки газа и топлива через пограничный пункт Керем Шалом до 22 июля.

В то же время, по его словам, поставки медикаментов и продуктов приостановлены не будут.

15 июля представители ХАМАС договорились с Израилем о перемирии после интенсивных 24-часовых боев. В то же время, в дальнейшем боевики ХАМАС продолжили посылать зажигательные воздушные шары на израильскую территорию.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ТОПЛИВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]