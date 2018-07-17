Азербайджанский Xalq Bank увеличил в I полугодии активы на 9%

Азербайджанский «Xalq Bank» увеличил в I-ом квартале 2018 года активы на 9,04% - до 1 млрд 977,52 млн манатов, отмечается в сообщении банка.

"Активы банка в январе-июне 2018 года выросли на 9,04% - до 1 млрд 977,52 млн манатов, кредитный портфель – на 1,37% - до 1 млрд 330,02 млн манатов", - отмечается в сообщении банка.

Объем вкладов и депозитов, размещенных в банке, за первое полугодие вырос на 4,33% - до 1 млрд 221,62 млн манатов.

"Капитал банка на 1 июля 2018 года равен 279,693 млн манатов, уставный капитал - 225,078 млн манатов", - отмечается в сообщении.

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-июне составила 12 млн 318,49 тыс. манатов.

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.

А.Азизов