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Финансы 17.07.2018 12:34

Азербайджанский Xalq Bank увеличил в I полугодии активы на 9%

Азербайджанский «Xalq Bank» увеличил в I-ом квартале 2018 года активы на 9,04% - до 1 млрд 977,52 млн манатов, отмечается в сообщении банка.

"Активы банка в январе-июне 2018 года выросли на 9,04% - до 1 млрд 977,52 млн манатов, кредитный портфель – на 1,37% - до 1 млрд 330,02 млн манатов", - отмечается в сообщении банка.

Объем вкладов и депозитов, размещенных в банке, за первое полугодие вырос на 4,33% - до 1 млрд 221,62 млн манатов.

"Капитал банка на 1 июля 2018 года равен 279,693 млн манатов, уставный капитал - 225,078 млн манатов", - отмечается в сообщении.

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-июне составила 12 млн 318,49 тыс. манатов.

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]