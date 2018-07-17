Эстония в связи с нарушением своего воздушного пространства двумя российскими самолетами вручила ноту представителю посольства РФ

Два российских самолета с промежутком примерно в один час нарушили в понедельник в районе острова Вайндлоо воздушное пространство Эстонии, сообщил во вторник штаб Сил обороны страны.

Днем в понедельник без разрешения Эстонии в воздушное пространство страны вошли государственные самолеты РФ А319 и Ил-96.

Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Их транспондеры были включены, но планы полетов предъявлены не были. Они не входили в радиоконтакт с авиационными службами Эстонии.

МИД Эстонии во вторник вызвал представителя посольства РФ и вручил ему ноту.

В общей сложности в течение нынешнего года самолеты РФ нарушали воздушное пространство Эстонии шесть раз, отметил главный штаб.