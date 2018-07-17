Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9921 RUR   0.0273 GBR   2.2519 TRY   0.351

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.06 Brent   71.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 32° Завтра 24° 33° 19 Июл 26° 35° 20 Июл 26° 34°

Регион 17.07.2018 13:05

Эстония в связи с нарушением своего воздушного пространства двумя российскими самолетами вручила ноту представителю посольства РФ

Два российских самолета с промежутком примерно в один час нарушили в понедельник в районе острова Вайндлоо воздушное пространство Эстонии, сообщил во вторник штаб Сил обороны страны.

Днем в понедельник без разрешения Эстонии в воздушное пространство страны вошли государственные самолеты РФ А319 и Ил-96.

Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Их транспондеры были включены, но планы полетов предъявлены не были. Они не входили в радиоконтакт с авиационными службами Эстонии.

МИД Эстонии во вторник вызвал представителя посольства РФ и вручил ему ноту.

В общей сложности в течение нынешнего года самолеты РФ нарушали воздушное пространство Эстонии шесть раз, отметил главный штаб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, САМОЛЕТ, НАРУШЕНИЯ


Похожие новости


Эстония против строительства "Северного потока 2" - премьер Расходы Эстонии на обустройство границы с РФ составят 320 млн евро Экс-президенту Эстонии Ильвесу закрыт въезд в Россию - СМИ Президент Эстонии готова встретиться с Путиным, если будет ратифицирован двусторонний договор о границе Глава Минобороны Эстонии считает, что Россия пытается "выдавить" НАТО с Балтики Президент Эстонии призвала Россию к ответу за всё содеянное ею за 10 лет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]