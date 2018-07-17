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Дальнее зарубежье 17.07.2018 13:18

В МИД Китая дали положительную оценку встрече Трампа с Путиным

Китай приветствует прошедший в понедельник в Хельсинки саммит лидеров России и США, сообщает во вторник китайское телевидение со ссылкой на официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

"И Россия, и США имеют важные обязанности по сохранению глобального мира и безопасности", - добавила Хуа Чуньин, комментируя итоги встречи.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не изменит отношения России и Китая, заявила представитель МИД, отметив высокий уровень сотрудничества между двумя странами. Также саммит не повлияет на отношения Китая и США, отметила Хуа Чуньин.

В понедельник в Хельсинки прошла встреча В.Путина и Д.Трампа. В.Путин по итогам саммита заявил, что встреча была содержательной и полезной. Д.Трамп назвал открытым и продуктивным диалог с российским лидером и выразил надежду, что этот диалог приведет к миру и стабильности.

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Тэги: КИТАЙ, США, РОССИЯ, ПРИВЕТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]