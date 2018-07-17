В МИД Китая дали положительную оценку встрече Трампа с Путиным

Китай приветствует прошедший в понедельник в Хельсинки саммит лидеров России и США, сообщает во вторник китайское телевидение со ссылкой на официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.
"И Россия, и США имеют важные обязанности по сохранению глобального мира и безопасности", - добавила Хуа Чуньин, комментируя итоги встречи.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не изменит отношения России и Китая, заявила представитель МИД, отметив высокий уровень сотрудничества между двумя странами. Также саммит не повлияет на отношения Китая и США, отметила Хуа Чуньин.
В понедельник в Хельсинки прошла встреча В.Путина и Д.Трампа. В.Путин по итогам саммита заявил, что встреча была содержательной и полезной. Д.Трамп назвал открытым и продуктивным диалог с российским лидером и выразил надежду, что этот диалог приведет к миру и стабильности.
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