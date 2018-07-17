Коренные народы Камчатки просят Госдуму не повышать им пенсионный возраст

Камчатская краевая Ассоциация коренных малочисленных народов Севера (КМНС) обратилась в Госдуму с предложением не поднимать им пенсионный возраст, сообщает во вторник камчатский этно-экологический информационный центр "Лач".
По данным некоммерческой организации, обращение отправлено в адрес депутатов Госдумы Ирины Яровой (представляет Дальний Восток - ИФ) и Григория Ледкова (президент Дальневосточной ассоциации КМНС - ИФ) с требованием "оставить без изменения для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера право выхода на пенсию при достижении 55 и 50 лет соответственно".
Авторы обращения ссылаются на данные официальной статистики, согласно которым средний возраст умерших этносов на Камчатке не превышает у мужчин 58 лет, у женщин - 69 лет. В Корякском округе (входит в состав Камчатского края - ИФ) средний возраст умерших еще ниже.
"Можно сделать вывод, что увеличение в Камчатском крае возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет фактически лишает среднестатистического мужчину права на пенсионное обеспечение по причине его недожития. И сейчас можно с уверенностью сказать, что в случае принятия данного законопроекта лица из числа коренных малочисленных народов в большинстве своем не доживут до назначения им пенсии", - говорится в тексте обращения.
Ассоциация отмечает, что средняя продолжительность жизни коренных малочисленных народов на 10-15 лет ниже, чем в среднем по РФ.
"Камчатская краевая Ассоциация КМНС не поддерживает данный законопроект и повышение общеустановленного пенсионного возраста на территории Камчатского края и территориях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", - говорится в обращении.
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