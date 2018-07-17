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Дальнее зарубежье 17.07.2018 13:56

Афганский спецназ освободил из плена талибов почти 60 человек

На юге Афганистана армейский спецназ освободил из плена боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) 58 заложников, сообщил во вторник пресс-центр Министерства обороны страны.

"В ходе операции, проведенной подразделением специального назначения Вооруженных сил Афганистана в уезде Мусса Кала провинции Гильменд, из плена талибов освобождено 58 человек, в том числе четверо военнослужащих, 15 полицейских и четверо врачей. Остальные - гражданские лица", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в ходе операции были задержаны четыре террориста, которые переданы в следственные органы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЗАЛОЖНИКИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]