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Карабахский конфликт 17.07.2018 13:53

Пашинян у себя дома обсудил с Тер-Петросяном карабахское урегулирование

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил внутриполитическую обстановку и процесс карабахского урегулирования с первым президентом республики (1991-1998 гг.) Левоном Тер-Петросяном.

Как сообщает пресс-служба правительства, встреча состоялась вечером в минувший понедельник в доме Н.Пашиняна.

"Первый президент представил свою позицию по вопросу путей преодоления ряда вызовов, стоящих переда Арменией. Были обсуждены вопросы, связанные с внешней политикой и карабахским урегулированием. Встреча состоялась по инициативе Л.Тер-Петросяна", - отметили в армянском правительстве.

Ранее Н.Пашинян не исключил возможности встречи также с бывшим президентом и экс-премьером Сержем Саргсяном по вопросу карабахского урегулирования.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]