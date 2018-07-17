Пашинян у себя дома обсудил с Тер-Петросяном карабахское урегулирование

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил внутриполитическую обстановку и процесс карабахского урегулирования с первым президентом республики (1991-1998 гг.) Левоном Тер-Петросяном.
Как сообщает пресс-служба правительства, встреча состоялась вечером в минувший понедельник в доме Н.Пашиняна.
"Первый президент представил свою позицию по вопросу путей преодоления ряда вызовов, стоящих переда Арменией. Были обсуждены вопросы, связанные с внешней политикой и карабахским урегулированием. Встреча состоялась по инициативе Л.Тер-Петросяна", - отметили в армянском правительстве.
Ранее Н.Пашинян не исключил возможности встречи также с бывшим президентом и экс-премьером Сержем Саргсяном по вопросу карабахского урегулирования.
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