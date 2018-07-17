В Азербайджане планируется создание Агентства по конкуренции

В Азербайджане планируют создать Агентство по конкуренции.
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций опубликовал данные мониторинга реализации в 2017 году мероприятий, предусмотренных в Стратегической дорожной карте развития экономики Азербайджана.
В материалах центра отмечается, что с целью улучшения бизнес-среды в Азербайджане подготовлен проект указа президента "О создании в Азербайджане Агентства по конкуренции".
Кроме этого, для улучшения бизнес-среды подготовлен новый вариант проекта Кодекса Конкуренции.
По данным Центра, в 2017 году также был проведен анализ с целью поощрения эффективной налоговой системы.
А.Азизов
Пашинян у себя дома обсудил с Тер-Петросяном карабахское урегулирование
Прикаспийский саммит состоится 12 августа в Актау - глава МИД Казахстана
Азербайджан привлек The Boston Consulting Group к подготовке генплана Баку
Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером, не снявшись за год ни в одном фильме
Франция временно ограничила восхождение на Монблан из-за наплыва туристов
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Египет требует от ХАМАС прекратить запуск воздушных шаров с горящими предметами в Израиль - СМИ
Афганский спецназ освободил из плена талибов почти 60 человек
В МИД Китая дали положительную оценку встрече Трампа с Путиным
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
GoldenPay празднует свое 11-летие
Наталья Алиева назначена заместителем Председателя Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений