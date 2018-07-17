В Азербайджане планируется создание Агентства по конкуренции

В Азербайджане планируют создать Агентство по конкуренции.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций опубликовал данные мониторинга реализации в 2017 году мероприятий, предусмотренных в Стратегической дорожной карте развития экономики Азербайджана.

В материалах центра отмечается, что с целью улучшения бизнес-среды в Азербайджане подготовлен проект указа президента "О создании в Азербайджане Агентства по конкуренции".

Кроме этого, для улучшения бизнес-среды подготовлен новый вариант проекта Кодекса Конкуренции.

По данным Центра, в 2017 году также был проведен анализ с целью поощрения эффективной налоговой системы.

А.Азизов