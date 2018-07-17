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Бизнес и законодательство 17.07.2018 13:59

В Азербайджане планируется создание Агентства по конкуренции

В Азербайджане планируют создать Агентство по конкуренции.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций опубликовал данные мониторинга реализации в 2017 году мероприятий, предусмотренных в Стратегической дорожной карте развития экономики Азербайджана.

В материалах центра отмечается, что с целью улучшения бизнес-среды в Азербайджане подготовлен проект указа президента "О создании в Азербайджане Агентства по конкуренции".

Кроме этого, для улучшения бизнес-среды подготовлен новый вариант проекта Кодекса Конкуренции.

По данным Центра, в 2017 году также был проведен анализ с целью поощрения эффективной налоговой системы.

А.Азизов

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Тэги: КОНКУРЕНЦИЯ, АГЕНТСТВО, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]