Страсбургский суд присудил жителю Оренбурга 15 тысяч евро за пытки в милиции в 2009 году

Европейский суд по правам человека во вторник вынес постановление по жалобе жителя Оренбурга Александра Ворошилова, обвинявшего сотрудников милиции в применении пыток, и присудил ему 15 тысяч евро компенсации.

Общественная организация "Комитет против пыток" сообщает, что в августе 2009 года 18-летний А.Ворошилов был задержан сотрудниками милиции и доставлен в отдел внутренних дел по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

"Там его избивали и душили с целью получения признательных показаний", - говорится в сообщении.

В декабре 2011 года Промышленный районный суд Оренбурга признал двух сотрудников ОВД, применивших насилие к молодому человеку, виновными в превышении должностных полномочий и приговорил каждого к трем годам лишения свободы условно.

Дело в отношении А.Ворошилова было прекращено за отсутствием состава преступления.

Позднее Оренбургский областной суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда оренбуржцу, присудив ему 80 тысяч из заявленных 2 млн рублей.

Не согласившись с присужденной компенсацией, юристы "Комитета против пыток" в 2012 году обратились с жалобой в интересах А.Ворошилова в Европейский суд по правам человека.

Во вторник ЕСПЧ вынес постановление по этой жалобе. Страсбургские судьи единогласно установили нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека ("Запрет пыток")

"Учитывая это, Александру Ворошилову была присуждена компенсация морального вреда в размере 15 тыс. евро", - говорится в сообщении.