Страсбургский суд присудил жителю Оренбурга 15 тысяч евро за пытки в милиции в 2009 году

Европейский суд по правам человека во вторник вынес постановление по жалобе жителя Оренбурга Александра Ворошилова, обвинявшего сотрудников милиции в применении пыток, и присудил ему 15 тысяч евро компенсации.
Общественная организация "Комитет против пыток" сообщает, что в августе 2009 года 18-летний А.Ворошилов был задержан сотрудниками милиции и доставлен в отдел внутренних дел по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
"Там его избивали и душили с целью получения признательных показаний", - говорится в сообщении.
В декабре 2011 года Промышленный районный суд Оренбурга признал двух сотрудников ОВД, применивших насилие к молодому человеку, виновными в превышении должностных полномочий и приговорил каждого к трем годам лишения свободы условно.
Дело в отношении А.Ворошилова было прекращено за отсутствием состава преступления.
Позднее Оренбургский областной суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда оренбуржцу, присудив ему 80 тысяч из заявленных 2 млн рублей.
Не согласившись с присужденной компенсацией, юристы "Комитета против пыток" в 2012 году обратились с жалобой в интересах А.Ворошилова в Европейский суд по правам человека.
Во вторник ЕСПЧ вынес постановление по этой жалобе. Страсбургские судьи единогласно установили нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека ("Запрет пыток")
"Учитывая это, Александру Ворошилову была присуждена компенсация морального вреда в размере 15 тыс. евро", - говорится в сообщении.
Пашинян у себя дома обсудил с Тер-Петросяном карабахское урегулирование
Прикаспийский саммит состоится 12 августа в Актау - глава МИД Казахстана
Заседание в рамках ОПЕК+ в Баку может состояться в январе 2019 года - глава Минэнерго Азербайджана
Anglo Asian Mining plc увеличила в I полугодии добычу золота в Азербайджане на 43%
ФСРВП направит более 23 млн манатов на строительство жилых зданий и создание инфраструктуры для вынужденных переселенцев
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Египет требует от ХАМАС прекратить запуск воздушных шаров с горящими предметами в Израиль - СМИ
Афганский спецназ освободил из плена талибов почти 60 человек
В МИД Китая дали положительную оценку встрече Трампа с Путиным
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
GoldenPay празднует свое 11-летие
Наталья Алиева назначена заместителем Председателя Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений